Дмитрий Маликов рассказал, как защитить личную жизнь от назойливого внимания

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 11 0

Дмитрий Маликов: звезды могут сама решить, где границы их личной жизни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Знаменитости часто страдают от того, что в их личную жизнь вторгаются посторонние. Что делать, если внимание поклонников становиться слишком навязчивым?

Дмитрий Маликов считает, что знаменитости сами очерчивают свои личные границы от ненужного внимания. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на осеннем бранче в ресторане «Гвидон», посвященном новому сезону мероприятий на ультрасовременной концертной площадке Live Арена.

Порой вся личная жизнь российских знаменитостей становиться достоянием общественности. И поклонникам известны буквально все подробности, вплоть до интимных. Однако народный артист России Дмитрий Маликов считает, что на самом деле популярные люди могут очертить границы, за которые не следует пускать посторонних, причем настолько, насколько сами того пожелают. Если звезде хочется оставить что-то вне публичного поля, она или он это сделает.

«Все зависит от желания», — лаконично отметил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Маликов рассказал о состоянии своего отца.

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