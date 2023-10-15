Беспилотник ВВС США приблизился к границе России в Черном море

Для сопровождения воздушной цели был поднят истребитель Су-27.

В Минобороны РФ сообщили о приближении разведывательного американского беспилотного летательного аппарата RQ-4B Global Howk к государственной границе. Об этом пресс-служба оборонного ведомства написала в Telegram-канале.

Инцидент произошел сегодня, 15 октября, в небе над Черным морем, уточнили в Минобороны. Над акваторией был поднят российский истребитель Су-27, стоящий на вооружении дежурных сил противовоздушной обороны. Экипаж поднял аппарат в воздух для опознания цели и ее сопровождения.

Во время выполнения операции, удалось идентифицировать объект как разведывательный беспилотник RQ-4B Global Howk ВВС США. Уточняется, что иностранный БПЛА развернулся от границы РФ, когда зафиксировал приближение Су-27.

В Минобороны подчеркнули, что экипаж истребителя не допустил опасного сближения с летательным аппаратом и не нарушал международных праил использования воздушного пространства над нейтральными водами, а также не допустил нарушения госграницы. После разворота RQ-4B Global Howk, истребитель вернулся на аэродром базирования.

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