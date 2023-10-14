Средства ПВО сбили два украинских дрона над Черным морем

Над Черным морем около Краснодарского края средства ПВО уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). С соответствующим отчетом в выходные вышли в Минобороны РФ.

По предварительной информации, около 7 часов по московскому времени российские бойцы засекли приближение двух беспилотников к границе региона. Военные сработали оперативно: попытка совершить очередную диверсию пресекли на раз-два.

«14 октября около 07:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА <…>», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Позже мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram-канале сообщил, что в результате маневра никто из военных и гржданских не пострадал. Разрушений также удалось избежать. Градоначальник добавил, что аэропорт в городе работает в штатном режиме, ситуацию контролирует оперативный штаб, угрозы для жизни и здоровья нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что два человека пострадали в результате падения беспилотника в Белгородской области.