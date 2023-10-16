По мнению артистки, нет ничего зазорного в современных методах омоложения, однако они не спасут, если не следовать главному правилу.

Певица Любовь Успенская поделилась секретами сохранения молодости и красоты в интервью изданию Газета.ру. Королева русского шансона рассказала, что утро начинает с двух стаканов воды, а еще йоги или пешей прогулки. Но самый большой вклад в здоровье она внесла, как считает сама, отказом от спиртного и вредной пищи.

«Секрет моей красоты и молодости прост: я каждое утро просыпаюсь, пью два стакана теплой воды, затем занимаюсь йогой или просто утренней прогулкой. Самое главное — это правильное питание и полный отказ от алкоголя. Не исключаю иногда побаловать себя походами к косметологу», — заявила исполнительница.

По мнению Успенской, ей повезло с генетикой, поэтому поддерживать форму довольно просто. При этом звезда не отказывается от современных косметологических технологий и методик. Она признает, что использует и так называемые уколы красоты, и обращается к пластическим хирургам. Еще важнее, уверена певица — чувствовать себя молодой.

«Я всегда стараюсь идти в ногу со временем. Ведь главное быть молодым в душе, тогда и снаружи все будет в порядке», — заключила Успенская.

Несмотря на нескрываемую уверенность в себе и отсутствие сожалений по поводу пластики, у исполнительницы есть и негативный опыт обращения к хирургам. Любовь Успенская открыто называет известного доктора Тимура Хайдарова мясником и винит в осложнениях после операции. Вместе с ней охоту на хирурга ведет певица Слава. Вслед за знаменитостями несколько десятков женщин заявили о похожих проблемах.

Ранее, писал 5-tv.ru, адвокат пострадавших Елена Сенина рассказала, в каких страшных ошибках винят Хайдарова недовольные пациенты.