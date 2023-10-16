«Осталось по сей день»: Хазанов рассказал, чем заслужил похвалу композитора Гладкова

Артисты работали над вступительной песней для проекта Аркадия Райкина.

Народный артист России Геннадий Гладков скончался на 89-м году жизни. Музыка композитора звучала более в чем 110 отечественных кинокартинах. Актер театра и кино Геннадий Хазанов рассказал 5-tv.ru о том, как работал с артистом во время создания фильма Аркадия Райкина «Люди и манекены».

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов называет Геннадия Гладкова человеком из своей прошлой жизни, с которым у него всегда были хорошие отношения. Артист вспоминает случай, о котором мало кто знает. Речь идет о том, как Геннадий Гладков и поэт-песенник Юрий Энтин работали с Аркадием Райкиным над созданием фильма «Люди и манекены».

«Мне позвонил Гена и сказал, что нужна моя помощь. Во вступительной песне наш великий артист никак не мог проскочить один ритмический барьер. Не могу ли я это сделать? Я приехал на запись, быстро это сделал, и потом Райкин, когда смотрел материал, он обратился к Гене и сказал: „Что вы меня мучили? Смотрите, как хорошо я все сделал!“. И так это и осталось и по сей день», — рассказывает артист.

Геннадий Хазанов признается, что во вступительной песне фильма есть одна строчка, которую придумал он сам. И благодаря этому артист заслужил похвалу самого Геннадия Гладкова, которого считает одним из самых крупных музыкантов и композиторов нашего времени.

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