Каждая стала хитом: 10 главных песен композитора Геннадия Гладкова

За долгие годы творчества композитор Геннадий Гладков создал множество песен, которые до сих пор считаются классикой советской музыки. В своих произведениях он умел ловко поймать эпоху, которую задумал автор фильма, и настроение персонажей, возможно, поэтому его мелодии еще долго будут жить в сердцах слушателей.

Представить себе детство без знаменитых композиций «Луч солнца золотого», «Песенки Львенка и Черепахи», темы из мультфильма «Малыш и Карлсон» просто невозможно. Кроме приятных воспоминаний, все эти мелодии объединяет один композитор.

Гладков ушел из жизни в 88 лет. По предварительному заключению медиков, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Пятый канал решил вспомнить главные песни, принадлежащие Геннадию Гладкову.

«Луч солнца золотого»

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/670786/track/6098568">Серенада Трубадура</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/359985">Муслим Магомаев</a> на Яндекс Музыке

Мультфильм о легендарной музыкальной группе из Бремена до сих пор не теряет популярности. Его визитной карточкой стала добрая музыка. «Ох, рано встает охрана!», «Бяки-буки», «Песенка Бременских музыкантов», «Куда ты, тропинка, меня привела» — все эти произведения объединяет не только авторство одного композитора и поэта — Юрия Энтина, но и голос певца Олега Анофриева, которые озвучил практически всех персонажей, кроме Принцессы и Осла, так как остальные музыканты не пришли в назначенный день на запись, а перенести ее никак было нельзя, поскольку в студии была расписана каждая минута.

О том, как создавались песни для серии мультфильмов, вспоминал Юрий Энтин. Поэт долго не мог придумать слова для серенады Трубадура, так как ему всегда трудно давались стихи о любви. Тогда Энтин попросил Гладкова написать мелодию. Так, родилась песня «Луч солнца золотого». Эта композиция прозвучала во втором мультфильме, который назвали «По следам Бременских музыкантов».

Несмотря на то, что в первой части Трубадура озвучивал Олег Анофриев, во время работы над второй решили пригласить популярного в те годы исполнителя Муслима Магомаева. Сам же Гладков исполнил в этом мультфильме партию Глупого короля.

«Проснись и пой»

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/25759056/track/113573232">Проснись и пой (Из к/ф «Джентельмены удачи»)</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/2940713">Лариса Мондрус</a> на Яндекс Музыке

Особую атмосферу фильму «Джентльмены удачи» придает музыка. Легендарную тему и песни для картины написал Геннадий Гладков.

После того, как картина в 1971-м вышла на экраны, она тут же стала лидером советского проката, а его легкие и незамысловатые песни тут же подхватили зрители. Самой знаменитой стал шлягер «Проснись и пой» на стихи поэта Владимира Лугового. Авторы композиции посвятили ее режиссеру кинокартины — Александру Серому.

«Ужасно интересно все то, что неизвестно»

Любимая многими песенка про главное детское качество — любопытство — тоже принадлежит авторству Геннадия Гладкова. Слова к ней написал знаменитый советский поэт, автор «Вредных советов» Григорий Остер.

«Песенка Львенка и Черепахи»

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/670785/track/6098521">Песенка Львёнка и Черепахи</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/169002">Олег Анофриев</a> на Яндекс Музыке

Добрая детская песня «Я на солнышке лежу» была написана специально для мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню» и до сих пор любима слушателями.

Автором непревзойденных стихов стал Сергей Козлов, однако исполнявший ее певец Олег Анофриев внес в текст свою изюминку. Он совершенно случайно вместо «лежу» спел «сижу». Сообразив, что сделал ошибку, исполнитель хотел переписать песню, но режиссеру очень понравилась эта оговорка, поэтому именно в таком виде она и стала популярной.

«Песня Голубого щенка»

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/3623387/track/30031000">Песня Голубого Щенка</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/233577">Алиса Фрейндлих</a> на Яндекс Музыке

Песня от лица несчастного Голубого щенка, который «обижен злой судьбой», так как с ним никто вокруг не хотел играть, была написана специально для мультфильма. Песню исполнила актриса Алиса Фрейндлих.

«Песня Остапа Бендера»

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/23691750/track/107789098">Песня Остапа</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/233562">Андрей Миронов</a> на Яндекс Музыке

Комедия об Остапе Бендере и Кисе Воробьянинове была бы совершенно иной без песен, мелодию к которым написал Геннадий Гладков. Самой знаковой стала композиция, в которой есть строки: «Нет, я не плачу и не рыдаю», которую главный герой в исполнении Андрея Миронова поет на свадьбе с мадам Грицацуевой.

Сцена с исполнением песни не была задумана режиссером Марком Захаровым, ее предложил сам Геннадий Гладков, написавший музыку к стихотворению поэта Юлия Кима. Композитору показалось, что в фильме обязательно должна прозвучать какая-то песня, связанная с Рио-де-Жанейро. Строгий, но справедливый постановщик одобрил эту идею. Песня стала одной из визитных карточек фильма.

«Бабочка»

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/23757394/track/107976794">Бабочка</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/233562">Андрей Миронов</a> на Яндекс Музыке

Волшебная и таинственная мелодия из «Обыкновенного чуда» тоже принадлежит маэстро. Специально для фильма режиссера Марка Захарова он написал несколько песен. Одной из знаменитых стала «Песня волшебника». Также благодаря фильму свет увидела песня «Бабочка» (автор слов — Юлий Ким).

Однако композиция могла так и не увидеть свет, поскольку строгие цензоры увидели в данной композиции вульгарный подтекст. Успокоить разбушевавшихся критиков смог только сам режиссер. Марк Захаров долго объяснял, что в этой песне не может быть никакой двусмысленности: композиция про обычную бабочку и воробья.

«Уно, уно, ун моменто»

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/81544/track/734457">Уно моменто</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/218233">Геннадий Гладков</a> на Яндекс Музыке

Идея шутливой псевдоитальянской песенки принадлежала Александру Абдулову и Семену Фараде, исполнивших роли слуг загадочного мага Калиостро. Со своим предложением они подошли к режиссеру Марку Захарову. Тот попросил композитора сочинить что-нибудь легкое и запоминающееся.

Во время разговора с Захаровым Гладков был утомлен и не знал, что предложить знаменитому другу. Однако подошел к роялю, открыл крышку и заиграл, противным голосом затянув: «Уно, уно, уно, ун моменто». Это выражение Геннадий усвоил еще во время учебы в консерватории, когда вместе с сокурсниками учил итальянские слова.

Однако записать песню было довольно сложно. Гладкову не нравилось, как пели Абдулов и Фарада. Композитор требовал, чтобы они забыли о своих вокальных способностях и не попадали в ноты. Александру удалось справиться с задачей, а вместо Семена к микрофону встал сам композитор.

«Синема, синема»

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/23755370/track/107969523">Синема</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/10520481">Андрей Миронов</a> на Яндекс Музыке

В Советском Союзе очень мало придавали внимание жанру вестерн, возможно, поэтому комедийная история «Человек с бульвара капуцинов» стала популярной у зрителей после выхода картины на экраны. Особый шарм ей придавали песни, написанные Геннадием Гладковым. Популярность сразу завоевала песня «Синема».

«Любовь слепа»

Главной особенностью Геннадия Гладкова было умение чувствовать любую эпоху. Он по-особенному ощущал время, которое есть в фильме и воплощал его в музыке. Так, ему удалось передать атмосферу XVII века и создать удивительные романсы «Любовь слепа», «План Эльмиры», «Хабанеру Тартюфа».