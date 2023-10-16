«Неприятность подкралась из-за угла»: Костомаров пустил слезу на публике

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 651 0

Фигурист Костомаров назвал реабилитацию самым сложным моментом в жизни

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Фигурист предался тяжелым воспоминаниям.

Из-за последствий тяжелой пневмонии Роман Костомаров оказался на несколько месяцев прикован к больничной койке. У спортсмена развился некроз периферических сосудов, в результате чего он лишился стоп и кистей рук. Роман провел в больнице около полугода, длительное время находился в медикаментозной коме.

Вспоминает о том страшном времени олимпийский чемпион с большим трудом. В рамках мотивационной встречи «Верь в себя» в Москве фигурист раскрыл, какой момент жизни считает для себя самым страшным. По его словам, тяжести реабилитации превратили его жизнь практически в ад. Костомаров заново учился ходить, держать столовые приборы и даже разговаривать. Без помощи жены, Оксаны Домниной, спортсмен справился бы вряд ли.

Рассказывая о пережитом, Костомаров почти пустил слезу, но быстро взял себя в руки.

«Самый трудный период все равно был в самом начале. Мы с женой отправили детей к бабушке, чтобы недели три хотя бы побыть вместе, адаптироваться к нынешним будням. Наверное, до конца дней моих в жизни будут возникать те сложности, которые для других в быту считаются элементарными вещами. Самое сложное — адаптировать себя в быту», — подчеркнул он, передает корреспондент 5-tv.ru.

И по сегодняшний день существование спортсмена не стало более простым. Фигурист продолжает вспоминать, каково решать бытовые задачи. Неоценимую помощь ему помогают друзья, брат, жена и мама.

«И по сей день сложности происходят в моей жизни. Она кардинально изменилась. Я сейчас понимаю по прошествии трех месяцев, как же я благодарен всем тем, кто помог мне выбраться: благодаря им я нашел в себе силы, дождался протезов. Я встал, несмотря на то, что было ужасно больно», — вспомнил он трудности, с которыми ему пришлось столкнуться.

С момента выписки что-то в сознании Костомарова «щелкнуло», и он чувствует себя совсем другим человеком.

«Я чувствую себя нормальным, функционирующим человеком, пока не снимаю протезы. Наверное, я никогда не смогу так кататься, как катался. Я всегда остерегался тех вещей, которые могут произойти из-за моих адреналиновых пристрастий. Но неприятность подкралась из-за угла. И совсем не оттуда, откуда я ее ожидал», — грустно сознался он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костомаров выложил видео своей новой победы.

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