«Врываюсь в суету»: Роман Костомаров выложил видео своей новой победы

Фигурист активно восстанавливается после нескольких ампутаций.

Роман Костомаров показал, как ловко передвигается по лестнице на протезах. Видео спортсмен опубликовал в своем Telegram-канале.

Российский фигурист Роман Костомаров показывает удивительную силу духа. За последнее время спортсмен пережил осложнение после пневмонии и кому, а затем из-за некроза тканей ему ампутировали стопы, голени, кисть одной руки и пальцы на второй.

Сейчас Роман Костомаров активно восстанавливается и учится пользоваться протезами.

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Видео, где он ловко перешагивает на лестнице через одну ступеньку, спортсмен опубликовал в своих социальных сетях.

«Врываюсь в московскую суету. Хочу скоро через две шагнуть», — подписал ролик Костомаров.

Поклонники в комментариях назвали это очередной победой, восхитились его силой воли и отметили, что для него, кажется, нет ничего невозможного.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костомаров поделился видео тренировки в бассейне.

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