«Не хотел выходить»: Костомаров рассказал о первых днях после выписки

Супруга проявила героизм, до последнего поддерживая звездного супруга.

В начале июля олимпийского чемпиона фигуриста Романа Костомарова выписали из больницы после полугода борьбы за жизнь. Первым делом фигурист навестил детей и мать: разлука с ними была для олимпийского чемпиона невыносимой.

Помимо наследников и родителей был и еще один человек, который на тот момент нуждался в поддержке и близости Костомарова — его жена. Фигуристка Оксана Домнина отреклась от всего, чтобы каждый день дежурить у больничной койки своего мужа. Вера жены помогла спортсмену вернуться практически с того света.

В рамках мотивационного мероприятия в Москве фигурист раскрыл детали первого разговора, который состоялся между ним и женой уже после выписки. Домнина нашла вдохновляющие слова, которые буквально перевернули сознание Костомарова с ног на голову.

«Она меня в больнице поддерживала с самого первого дня. Очень помогали, вдохновляли ее слова. Она говорила: «Верь в себя! Мы пройдем этот путь вместе. Дай себе время», — улыбнулся он, передает корреспондент 5-tv.ru.

Чтобы вернуться домой в другом статусе, Костомарову потребовалось собрать всю волю в кулак. Сложнее всего спортсмену оказалось смотреть детям в глаза. Сын Илья и дочь Анастасия три недели вынуждены были гостить у бабушки, чтобы подготовиться к увиденному.

«Я не хотел выходить из больницы, пока не встану на ноги. В самом начале мы (с женой — Прим.ред) отправили детей на три недели на отдых, чтобы адаптироваться вдвоем к новой жизни», — рассказал Костомаров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роман Костомаров продал свой мотоцикл, чтобы купить протезы.