«Помогают маме»: Анжелика Агурбаш гордится самодостаточностью своих детей

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 202 0

Анжелика Агурбаш гордится самодостаточностью своих детей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; 5-tv.ru

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У певицы дружная семья, и они часто балуют друг друга подарками.

Анжелика Агурбаш гордится самодостаточностью своих детей. О подарках от своих отпрысков певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на гала-ужине, посвященному старту голосования Российской национальной музыкальной премии «Виктория 2024».

У артистки трое детей: 35-летняя дочь Дарья, 26-летний сын Никита и 19-летний Анастас. По словам Агурбаш, они финансово независимые и нередко могут побаловать свою звездную маму подарками.

«Мои дети выросли. Я счастливая мама, у меня трое самодостаточных взрослых детей. Еще младший немножечко находится в стадии взлета такого серьезного, а старшая дочь и средний сын абсолютно самодостаточны, сами отвечают за свою жизнь и судьбу, и уже помогают маме. Это прекрасно», — поделилась певица.

Например, совсем недавно 26-летний Никита в качестве сюрприза преподнес Анжелике Агурбаш новый IPhone. Певица до сих пор не может сдержать эмоций от столь дорогого подарка.

«Для меня это событие! Потому что, знаете, средний сын, и он уже зарабатывает и подарил маме IPhone! Для меня это реальное событие!» — воскликнула артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Агурбаш не приемлет экстрим в жизни детей.

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