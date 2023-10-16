Генпрокуратура признала Central European University* нежелательной организацией

По данным ведомства, организация финансируется подконтрольными предпринимателю Джорджу Соросу структурами.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin
Образовательная международная неправительственная организация Central European University*, базирующаяся в Австрии, признана Генеральной прокуратурой нежелательной на территории РФ. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем Telegram-канале.
Отмечается, что своими целями организация определяет продвижение в европейских странах, а также странах, ранее состоявших в СССР, ценностей «открытого общества и демократии».
Ведомству удалось также установить, что Central European University финансируется подконтрольными американскому трейдеру и финансисту Джорджу Соросу структурами. Организация была уличена в дискредитации проводимой Россией на Украине спецоперации, а также политики РФ.
Уточняется, что австрийский университет включил в свои образовательные программы информацию, не соответствующую правде об истории России. Также эти программы преуменьшают заслуги выдающихся ученых, писателей, культурных деятелей, которые жили, работали и творили в России. Организация доносит до студентов информацию, обвиняющую российскую сторону в катаклизмах, которые происходят по всему миру, что действительности не соответствует.
Ранее 5-tv.ru писал, что деятельность финской организации EastCham Finland* признана нежелательной в РФ.
* - организация признана нежелательной на территории РФ
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