Генпрокуратура признала Central European University* нежелательной организацией

Образовательная международная неправительственная организация Central European University*, базирующаяся в Австрии, признана Генеральной прокуратурой нежелательной на территории РФ. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что своими целями организация определяет продвижение в европейских странах, а также странах, ранее состоявших в СССР, ценностей «открытого общества и демократии».

Ведомству удалось также установить, что Central European University финансируется подконтрольными американскому трейдеру и финансисту Джорджу Соросу структурами. Организация была уличена в дискредитации проводимой Россией на Украине спецоперации, а также политики РФ.

Уточняется, что австрийский университет включил в свои образовательные программы информацию, не соответствующую правде об истории России. Также эти программы преуменьшают заслуги выдающихся ученых, писателей, культурных деятелей, которые жили, работали и творили в России. Организация доносит до студентов информацию, обвиняющую российскую сторону в катаклизмах, которые происходят по всему миру, что действительности не соответствует.

Ранее 5-tv.ru писал, что деятельность финской организации EastCham Finland* признана нежелательной в РФ.

* - организация признана нежелательной на территории РФ