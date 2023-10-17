В Брюсселе из-за стрельбы погибли два человека в форме сборной Швеции по футболу

В столице Бельгии, Брюсселе, погибли два человека, одетые в форму футбольной сборной Швеции, еще несколько прохожих оказались ранены. Такой информацией поделилось издание Sudinfo.

По данным СМИ, инцидент случился около 20:00 по московскому времени перед матчем национальных команд Бельгии и Швеции, который должен был пройти в городе. Неизвестный мужчина, одетый в оранжевый жилет, остановился около одного из зданий, а затем открыл огонь по пешеходам из автоматического оружия. После нападения ему удалось скрыться. Позднее он записал обращение, где заявил, что является сторонником «Исламского государства»*.

По предварительной информации, погибшие являлись гражданами Швеции. Власти повысили уровень опасности в городе до четвертого из пяти. Глава Евросовета Шарль Мишель принес соболезнования семьям погибших.

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* — запрещенная в России террористическая организация.