В Брюсселе из-за стрельбы погибли два человека в форме сборной Швеции по футболу

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Алексей Панков
Алексей Панков 28 0

Полиция продолжает поиски преступника.

В Брюсселе из-за стрельбы погибли два человека в форме сборной Швеции по футболу

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck

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В столице Бельгии, Брюсселе, погибли два человека, одетые в форму футбольной сборной Швеции, еще несколько прохожих оказались ранены. Такой информацией поделилось издание Sudinfo.

По данным СМИ, инцидент случился около 20:00 по московскому времени перед матчем национальных команд Бельгии и Швеции, который должен был пройти в городе. Неизвестный мужчина, одетый в оранжевый жилет, остановился около одного из зданий, а затем открыл огонь по пешеходам из автоматического оружия. После нападения ему удалось скрыться. Позднее он записал обращение, где заявил, что является сторонником «Исламского государства»*.

По предварительной информации, погибшие являлись гражданами Швеции. Власти повысили уровень опасности в городе до четвертого из пяти. Глава Евросовета Шарль Мишель принес соболезнования семьям погибших.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина напал на школу во французском городе Аррас. В результате ЧП погиб учитель.

* — запрещенная в России террористическая организация.

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