«Это патология»: почему современные дети начинают поздно говорить

Что делать родителям, переживающим за состояние ребенка?

Если ребенок начинает поздно говорить, это не всегда является симптомом задержки психо-речевого развития. Таким мнением эксклюзивно с 5-tv.ru поделился детский психолог Кубат Каниметов.

По его словам, существуют некоторые нормативы, которые нельзя изменить. Сперва у ребенка должна быть реакция на голос, затем «гуление», затем лепет. Пропустить какой-либо из этих этапов невозможно.

«При этом, конечно же, нужно понимать, что в основе речи лежит двигательная активность ребенка. Если ребенок активен, если ребенок в рамках физиологии развивается корректно, то и речь должна развиваться абсолютно нормативно. Если ребенок столкнулся с медицинской проблематикой, и отсутствие или задержка речи является последействием постинсультного состояния, эпилептических припадков гипоксии и многих других факторов, то здесь это патология, и с ней нужно работать профессионально», — заявил специалист.

Каниметов отметил, что родителям необходимо обращать внимание на проблемы с речью у детей. При подозрении на задержку речевого развития стоит тут же обращаться к специалисту.

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