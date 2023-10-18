Берегитесь: в России появилась новая мошенническая схема с доставкой товаров

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В России появилась новая мошенническая схема с доставкой товаров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Аферисты создают фейковые объявления о продаже товара на популярных онлайн-площадках и затем просят продолжить разговор в мессенджере.

В Сети появилась новая мошенническая схема, жертвами которой уже стали десятки россиян.

Аферисты создают фейковые объявления о продаже товара на популярных онлайн-площадках. Как выяснили «Известия», когда находится покупатель, мошенники просят его продолжить разговор в мессенджере.

Там жертве присылают ссылку на приложение, имитирующее службы доставки, а по сути являющееся вредоносной программой. Она способна перехватывать данные банковской карты и SMS-коды. И в итоге крадет деньги со счета.

Для того чтобы защитить себя от таких схем, эксперты советуют никогда не переходить по сомнительным ссылкам и проверять имена подозрительных сайтов.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как защитить аккаунт на «Госуслугах» от взлома.

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