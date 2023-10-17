«Голова разрывается»: как россияне страдают от соседства с «вонючими» заводами

Экологи добиваются изменения норм, касающихся правил размещения промышленных объектов вблизи жилой застройки. По действующим правилам, разрешенное минимальное расстояние между ними — всего 500 метров.

Однако такое соседство грозит жителям ухудшением здоровья — регулярными головными болями и даже серьезными болезнями. Тему продолжит корреспондент «Известий» Василий Михеев.

«Сейчас прошел дождь, сейчас ветер. Вы чувствуете специфический запах?» — спрашивают люди.

Местные жители уверены: его источник — на территории завода железобетонных изделий.

«Вечер, 10-11 часов. Просто окна если не закрыл — то это можно задохнуться!» — говорит местный житель Максим Тюлькин.

Чем топят на заводе, люди различают уже по запаху. Редко бывает — чистый, древесный, часто, в основном, ночью — вонь, от которой першит в горле и режет глаза.

«У меня начинает кружиться голова, у меня разрывается до такой степени, что вот ничего уже не помогает», — жалуется местная жительница Евгения Парафило.

На проходной большой промзоны, с которой и поднимается столб дыма, встречают без конфликтов. Управляющий, услышав суть проблемы, обещает разобраться — и быстро возвращается с ответом.

Этот ответ от «Авроры» мы ждали чуть дольше недели. Еще почти столько же — приглашения на территорию предприятия, потому что о содействии-то тут написано.

Дальше страница с описанием деятельности завода с уверением, что «очистка воздуха осуществляется непрерывно», но вот эти дымовые колпаки говорят только о защите самих труб.

В конце этого многострочного оправдательного труда железобетонщики обвиняют уже самих жителей в том, что они подстрекают друг друга и пишут жалобы. Прокуратура и городской комитет по природопользованию не раз проверяли ангары.

«По результатам проведенных мероприятий в 2022 году руководитель ООО „ЗАВОД ЖБИ АВРОРА“ привлечен комитетом к административной ответственности», — говорится в документе.

Но дым и ныне там. Специалисты утверждают — ничего едкого в производстве дорожных плит, свай и колонн, а именно их изготавливает завод, не может быть.

«При нагревании используются различные горючие материалы. Если рядом жилая застройка и такой завод, он в принципе не может работать без соответствующей оценки. В противном случае он подлежит закрытию», — объясняет Андрей Фролов.

В Белгороде — каждый день у жителей района начинается с влажной уборки. В автомобиль не садятся, не протерев как минимум лобовое стекло — иначе дорогу просто не видно.

«Периодически происходят выбросы. Очень и очень сильные. Как определить, что был выброс с цемзавода — выходишь утром, а машина вся покрыта пылью», — делится жительница Людмила Александрова.

Сейчас СанПиН позволяет размещать подобные производства рядом с жилой застройкой — на расстоянии всего в 500 метров. В сети голосование развернулось — активисты требуют вернуть хотя бы старые нормативы.

«Раньше были удаленность разрешенной около трех километров, если я не путаю. Потом эти ограничения снизились. <…> Конечно, это помогло бы, если закон будет работать», — говорит активист Александр Свидерский.

Часто новые жилые кварталы возводят с рядом с относительно безопасным производством. И это существенно сказывается на стоимости квартир. И, чтобы не пришлось, терять время в борьбе с дымовыми завесами, эксперты рекомендуют потратить его на выбор места жительства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Челябинской области ужесточили контроль за вредными выбросами.