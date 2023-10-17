«Называют меня роботом»: Костомаров впервые о реакции детей после ампутации

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Алина Крылова
Алина Крылова 90 0

Сын и дочь фигуриста Костомарова прозвали папу роботом из-за протезов

«Называют меня роботом»: Костомаров впервые о реакции детей после ампутации

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Дети около полугода жили в неопределенности из-за страшной болезни отца.

Оксана Домнина и Роман Костомаров считаются одной из самых крепких пар в российском инфополе. Супруги сумели пройти огонь, воду и медные трубы, справились с изменой и родили двух детей.

Дочь фигуристов, 12-летняя Настя, как и мама с папой, очень любит фигурное катание и занимается танцами. Трехлетний Илья, как и все мальчики, любит игры с оружием, солдатики и машинки. Именно поэтому он, впервые увидев отца спустя полгода борьбы за жизнь, сравнил его с роботом.

В рамках мотивационного мероприятия в Москве Костомаров вспомнил, как сын и дочь впервые встретили его после того, как он переступил порог своего дома. Судя по всему, Оксане Домниной удалось подготовить детей к худшему, ведь когда они увидели папу, потрясения не произошло.

Сейчас Настя и Илья учатся взаимодействовать с папой по-новому. Как рассказал фигурист, сын даже назвал его роботом и нередко подшучивает над его протезами, что вызывает на лице Костомарова улыбку.

«Сейчас я вижу, как растет мой сын, как он хулиганит, как растет дочка, радуюсь, когда они обнимают меня и в шутку называют «Папа — робот 3000». Сын, правда, спрашивает: «Папа, а можно сделать так, чтобы у тебя еще и голова на 360 градусов поворачивалась?» — передает его слова портал utro.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Роман Костомаров не хотел выходить из больницы после реабилитации.

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