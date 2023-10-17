Ликвидирован подозреваемый в убийстве двух фанатов сборной Швеции

При нем правоохранители нашли оружие.

В Брюсселе ликвидировали подозреваемого в нападении на двоих футбольных фанатов сборной Швеции. Об этом сообщила глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден.

«Подозреваемый в совершении смертельного нападения в Брюсселе был застрелен. Его личность еще не установлена», — приводит VRT слова министра.

При этом указывается, что нет оснований полагать, что ликвидировнный совершенно точно является стрелком, убившим шведов. Однако при этом человеке было найдено оружие.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки погибли два человека, еще несколько прохожих оказались ранены. К нападению преступник тщательно подготовился. Он расстрелял людей из автоматического оружия, а затем скрылся на мотоцикле.