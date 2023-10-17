Очередной мигрант? Раскрыта личность напавшего на футбольных фанатов мужчины

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 78 0

Sudinfo: в Брюсселе на болельщиков напал 45-летний выходец из Туниса

Фото, видео: Reuters / Yves Herman; CLEMENT LANOT; 5-tv.ru

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Жестокое преступление произошло в столице Бельгии.

Мужчина, напавший на футбольных фанатов в Брюсселе, может быть выходцем из Туниса. Такой информацией поделился новостной портал Sudinfo. По данным издания, преступника зовут Абдесалем Л. Ему 45 лет и он проживает в брюссельской коммуне Скарбек.

Полицейские провели обыск в квартире подозреваемого. Однако задержать его так и не удалось. Официально власти страны не комментировали информацию о личности напавшего на туристов.

Матч, на который приехали болельщики, был отменен. Полиция некоторое время не выпускала людей со стадиона. Однако затем все же начала эвакуацию.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки погибли два человека, еще несколько прохожих оказались ранены. К нападению преступник тщательно подготовился. Он расстрелял людей из автоматического оружия, а затем скрылся на мотоцикле.

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