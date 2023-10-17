Очередной мигрант? Раскрыта личность напавшего на футбольных фанатов мужчины

Жестокое преступление произошло в столице Бельгии.

Мужчина, напавший на футбольных фанатов в Брюсселе, может быть выходцем из Туниса. Такой информацией поделился новостной портал Sudinfo. По данным издания, преступника зовут Абдесалем Л. Ему 45 лет и он проживает в брюссельской коммуне Скарбек.

Полицейские провели обыск в квартире подозреваемого. Однако задержать его так и не удалось. Официально власти страны не комментировали информацию о личности напавшего на туристов.

Матч, на который приехали болельщики, был отменен. Полиция некоторое время не выпускала людей со стадиона. Однако затем все же начала эвакуацию.

Бывший ученик школы во Франции напал на учреждение и зарезал учителя

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки погибли два человека, еще несколько прохожих оказались ранены. К нападению преступник тщательно подготовился. Он расстрелял людей из автоматического оружия, а затем скрылся на мотоцикле.