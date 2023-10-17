Сухой или влажный: что обязательно знать об опасностях двух видов кашля

Как их лечат и на что нужно обращать особое внимание, чтобы избежать ухудшения состояния?

Осень во многих регионах России только вступает в свои права, но люди уже зачихали и закашляли. Это значит, что пора вспомнить про важные правила лечения в сезон простуд.

Игнорировать симптомы кашля крайне опасно — проблемы с дыханием и выделения при отхаркивании могут спровоцировать осложнения. Чем отличается сухой кашель от влажного, как их лечат и почему последний считается более «эффективным» в плане защиты организма?

Подвиды кашля и на какие болезни они указывают

Во врачебной практике принято подразделять кашель на сухой и влажный. Первый характеризуется хрипами и расположением возбудителя вирусов в верхних дыхательных путях.

Влажный поражает нижние отделы дыхательных путей и способен спровоцировать тяжелое течение бронхита. «Лающий» сухой кашель может указывать на появление ларингита.

Особенно опасно возникновение этой болезни для детей — это провоцирует осложнения и тяжелое течение болезни. Затяжной сухой кашель — сигнал коклюша и транхиобронхита.

Продолжительный влажный кашель — постоянный спутник ОРВИ с выделением слизи в горло. Если кашель не проходит и в течение дня, а к вечеру усиливается — значит, болезнь перешла в следующую стадию, и речь идет уже о пневмонии, сообщает издание 7Дней.ru.

Как подчеркивает врач-терапевт Иван Носков, вид кашля, его длительность и сопутствующие симптомы неизменно становятся главными диагностическими критериями. Они позволяют медикам правильно и быстро подобрать эффективную терапию.

Почему влажный кашель считается более «эффективным», чем сухой

Сухой кашель не выполняет основную функцию, которая необходима в случае воспаления. Он раздражает и воспаляет слизистую, вытягивая из организма последние силы.

Продуктивный или эффективный кашель стоит рассматривать как способ очищения легких от вредных микроорганизмов. Влажный кашель часто считается предвестником скорого выздоровления.

Чем чревато игнорирование симптомов кашля

Фото: www.globallookpress.com / Christian Charisius

Игнорирование кашля любого типа может спровоцировать нешуточные осложнения, бороться с которыми врачам будет достаточно сложно. Нередко невинные похрипывания приводят человека на больничную койку, провоцируя тяжелую пневмонию, а в иных случаях без ИВЛ вообще не обойтись.

Обезопасить себя от тяжелого течения болезни можно регулярными приемами у врача и покупкой подходящих под тип кашля лекарств. В качестве превентивных мер медики советуют делать флоорографию: на снимках часто можно увидеть пораженные области и оказать на них локальное действие.

Как эффективно и быстро вылечить кашель

Как подчеркивает Носков, необходимость лечения кашля — одно из самых больших заблуждений. Нередко пациенты занимаются самолечением и глушат симптомы вместо борьбы с возбудителем болезни.

В случае течения болезни без осложнений кашель может пройти сам собой без дополнительного вмешательства. Если же справиться своими силами не получается, врач-терапевт прописывает комплексную терапию, которая в каждом отдельном случае подбирается по особой схеме.

При сухом кашле в иных случаях, констатирует доктор, помогает даже мятный леденец. Ментол оказывает охлаждающее, обезболивающее действие.

В случае, если кашель ведет к приступам рвоты, врачи прописывают препараты, блокирующие кашлевой центр. Если при влажном кашле из легких выделяется желтоватая мокрота, врач чаще всего назначает антибиотики — выбор конкретного препарата обусловлен рядом других побочных симптомов.

Ранее 5-tv.ru писал, какие народные методы позволят пережить простуду легче всего?