ГД приняла проект об отзыве ратификации договора о ядерных испытаниях

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Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

Госдума приняла в I чтении проект закона об отзыве ратификации о ДВЗЯИ

ГД приняла проект об отзыве ратификации договора о ядерных испытаниях

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin

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Документ был подписан РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

Депутаты Государственной думы единогласно приняли в I чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Соавторами проекта выступили практически все депутаты Госдумы.

Согласно документу, отменяется первая статья закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний». В ней есть положение о ратификации договора, который был подписан от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Вместе с тем меняется название ФЗ «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний» на «О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

О подготовке проекта закона об отзыве ратификации данного договора стало известно 12 октября. В ГД обратили внимание на то, что американская сторона на протяжении 23 лет не ратифицирует ДВЗЯИ. Данная позиция — подлость и безответственность, подчеркнули депутаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили проверить работу Анатолия Чубайса по обвинению в госизмене.

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