«Политический аллерген»: в Госдуме предложили проверить работу Чубайса по обвинению в госизмене

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Алина Крылова
Алина Крылова 119 0

Депутат Хамзаев: Чубайса нужно проверить на вывод капитала из России

«Политический аллерген»: в Госдуме предложили проверить работу Чубайса по обвинению в госизмене

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Некогда крупный чиновник из России планирует поддержать Израиль в конфликте на Ближнем Востоке.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил проверить Анатолия Чубайса по обвинению в госизмене. С соответствующими заявлениями чиновник намерен обратиться в ФСБ и Следственный комитет, сообщают РИА Новости.

После того, как Израиль и Палестинская автономия обострили выяснения отношений в публичном поле, Госдуме стало известно, что ранее получивший паспорт Израиля и попутно сменивший имя Чубайс планирует развозить гуманитарную помощь.

Чуть ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с министром энергетики в марте пошутил, что банки в США обвалились из-за приезда туда Анатолия Чубайса. По совокупности факторов бывшего чиновника теперь подозревают в выводе средств из страны.

«Чубайс за последние годы стал по-настоящему политическим аллергеном для общества. Год назад он покинул страну, теперь он развозит гумпомощь, публично хочет показать свою лояльность в войне Израиля. В моем понимании поведение экс-чиновника такого ранга — это государственная измена», — сказал Хамзаев.

Хамзатов предложил проверить, откуда Чубайсу поступают деньги, на которые он живет за рубежом, с учетом отсутствия у него официальной работы.

«Считаю, что помимо проверки Роснано нужно тщательно проверить его работу в РАО „ЕЭС России“, возможный вывод капитала из России Чубайсом и его родственниками. Направлю соответствующие запросы в ФСБ России и СК РФ», — подытожил парламентарий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анатолий Чубайс перешел под нелегальное положение за рубежом.

Тема:
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