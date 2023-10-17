«Политический аллерген»: в Госдуме предложили проверить работу Чубайса по обвинению в госизмене
Депутат Хамзаев: Чубайса нужно проверить на вывод капитала из России
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Некогда крупный чиновник из России планирует поддержать Израиль в конфликте на Ближнем Востоке.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил проверить Анатолия Чубайса по обвинению в госизмене. С соответствующими заявлениями чиновник намерен обратиться в ФСБ и Следственный комитет, сообщают РИА Новости.
После того, как Израиль и Палестинская автономия обострили выяснения отношений в публичном поле, Госдуме стало известно, что ранее получивший паспорт Израиля и попутно сменивший имя Чубайс планирует развозить гуманитарную помощь.
Чуть ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с министром энергетики в марте пошутил, что банки в США обвалились из-за приезда туда Анатолия Чубайса. По совокупности факторов бывшего чиновника теперь подозревают в выводе средств из страны.
«Чубайс за последние годы стал по-настоящему политическим аллергеном для общества. Год назад он покинул страну, теперь он развозит гумпомощь, публично хочет показать свою лояльность в войне Израиля. В моем понимании поведение экс-чиновника такого ранга — это государственная измена», — сказал Хамзаев.
Хамзатов предложил проверить, откуда Чубайсу поступают деньги, на которые он живет за рубежом, с учетом отсутствия у него официальной работы.
«Считаю, что помимо проверки Роснано нужно тщательно проверить его работу в РАО „ЕЭС России“, возможный вывод капитала из России Чубайсом и его родственниками. Направлю соответствующие запросы в ФСБ России и СК РФ», — подытожил парламентарий.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анатолий Чубайс перешел под нелегальное положение за рубежом.
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