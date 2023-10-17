Обналичные средства: в России ужесточат условия покупки жилья с маткапиталом

Сделки с недвижимостью станут доступны только под контролем органов опеки.

Нарушения при обналичивании материнского капитала могут уйти в прошлое. Сделки с недвижимостью станут доступны только под контролем органов опеки.

Как пишут «Известия», ужесточение условий — вынужденная мера. Недобросовестные родители приобретают непригодные для проживания дома и квартиры, договариваясь с риелтором о завышении цены, чтобы получить разницу наличкой.

Дополнительный надзор со стороны государственных органов позволит держать сделки в правовом поле. Кроме того, это даст возможность избегать мошеннических схем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что материнский капитал в Петербурге можно будет тратить на ДМС для ребенка и платные медицинские услуги. Причем клиника может находиться как в городе, так и за его пределами. Но важно, чтобы медучреждение все-таки было расположено в России и обладало лицензией на оказание соответствующих услуг.