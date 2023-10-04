Чемпионат мира по футболу 2030 года впервые пройдет на трех континентах

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 11 0

Сколько стан будут принимать спортивные команды у себя в гостях?

Чемпионат мира по футболу 2030 года впервые пройдет на трех континентах

Фото: depositphotos / alphaspirit

Читайте нас в: Дзен Новости

Чемпионат мира по футболу в 2030 году впервые в истории будет проходить сразу на трех континентах. Команды сыграют в Южной Америке, Европе и Африке. Соответствующая информация появилась на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Совет федерации принял такое решение сегодня, 4 октября. Всего матчи состоятся в шести странах. Спортсменов и футбольных фанатов будут встречать Уругвай, Аргентина, Парагвай, Марокко, Испания и Португалия. Игроки из первых трех стран примут участие в стартовых матчах на родных землях.

В 2030 году пройдет юбилейный Чемпионат мира. Впервые он состоялся в 1930 году в Уругвае. Поэтому первый мачт грядущего ЧМ состоится на легендарном «Сентенарио» в Монтевидео, где все и началось сто лет назад.

Глава ФИФА Джанни Инфантино мотивировал решение о проведении ЧМ на трех континентах тем, что «футбол объединяет». Спортивный праздник мирового масштаба станет прекрасным посланием, считает он.

Ранее 5-tv.ru писал, что УЕФА допустил до международных соревнований российских игроков до 17 лет. Союз ассоциаций решил не наказывать детей за «действия взрослых».

+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
99.46
0.19 104.30
0.24
Трудности неизбежны: какому знаку зодиака сложнее других дается учеба в ш...

Последние новости

21:09
В KIA и Hyundai не стали комментировать сообщения об уходе из России
21:00
ВСУ без оружия, фашизм в Германии и перспектива отставки Пашиняна: главные события 4 октября
20:48
Орудием убийства стал пояс кимоно: 19-летний чемпион РФ по карате найден мертвым
20:29
Чемпионат мира по футболу 2030 года впервые пройдет на трех континентах
20:10
Тур Гарика Сукачёва по России внезапно перенесли на следующий год
20:02
Врач объяснила, сколько на самом деле нужно чистить зубы

Сейчас читают

"Противостоят влиятельные люди": учинившую скандал Славу призывают к отступлению
Больше никогда не будет: легенды советского спорта ожили в фильме «Финт Боброва»
Цена газа в Европе растаяла
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России