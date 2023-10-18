Цена «переобувки»: как и за сколько россияне могут сменить резину на зимнюю

Ждут снега и в Петербурге — в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Через несколько часов на дорогах ожидается гололедица.

Водителям советуют быть осторожнее, а лучше и вовсе не садиться за руль. Тем более, что большинство еще ездят на летней резине.

Шины сейчас подорожали, выбор стал меньше. А многие автомобилисты, как оказалось, специально тянут время, чтобы максимально поберечь давно купленные колеса премиальных брендов.

Сколько сегодня стоит «переобуться» и как не прогадать с выбором? Корреспондент «Известий» Роман Иконников изучил рынок.

Александр Скоков, к примеру, пока замену комплекта не сделал. Но точно знает, какого вида резину выберет.

«В основном я выбираю именно шипы, потому что мы ездим на полноприводных машинах с ребятами, и, соответственно, если куда-то заезжать в горки, то нужны именно шипы. Потому что, там, грязевая резина, липучка и всякая прочая — она все-таки, когда именно ледяная горка, когда уже проехали десять машин — уже не тянет», — говорит он.

Предпочтения Александра в плане брендов немного поменялись. Раньше он выбирал шины известного японского производителя, но после их ухода с российского рынка перешел на китайскую продукцию.

В автосервисах подтверждают — азиатские шины представлены широко и пользуются спросом. Но и европейцы — не редкие гости в шиномонтаже.

«У тех людей, у кого еще сохранились покрышки зимние премиальных брендов, они пытаются с осторожностью их докатать. Таких людей мы встречаем, они переобуваются в последнюю очередь, чтобы та погода, которая есть сейчас, не нанесла дополнительный вред зимней резине, которая у них уже есть. Но опять же могу сказать с уверенностью, что бренды производства Китая ничуть не хуже, а местами бывает даже лучше», — отмечает управляющий станции техобслуживания Владислав Тен.

При смене резины автомобилисты со стажем рекомендуют ориентироваться не только на температурные показатели, но и на состояние самих колес.

«Новые шины шипованные можно одевать с девяти градусов, потому что у них есть срок так называемого прикатывания — аккуратной, спокойной езды в плюсовую температуру. Для тех, кто не новые шины купил, а у кого прошлогодние или какие-то старые б/у, то в принципе от пяти градусов можно их уже переобувать», — объясняет автоэксперт Андрей Микрюков.

Важно также учитывать, где конкретно водитель будет пользоваться автомобилем. И подбирать зимний комплект шин с учетом этих условий.

«Здесь следует ориентироваться на то, в каких условиях чаще эксплуатируется автомобиль. Если автовладелец живет за городом, то лучше, конечно, использовать шипованные шины — вероятность попасть на гололед там больше. Если эксплуатация преимущественно городская, то здесь нешипуемые шипы вне конкуренции», — советует руководитель автосервиса Михаил Камышанов.

Тем, кто планирует приобрести новый комплект зимней резины, нужно рассчитывать свой бюджет от шести тысяч за одну шину, премиальный вариант– от 12. За последний год стоимость увеличилась на 30%.

Если резина стоит дешевле, то это, скорее всего, так называемый серый товар. При покупке шин нужно обратить внимание на специальную маркировку — это гарантия легальности товара.

Проверить ее можно с помощью приложения: наводим смартфон на цифровой код и получаем информацию о характеристиках, дате изготовления и производителе. Ажиотажа в сервисах пока не наблюдается — на «переобувку» приезжает по пять-десять человек в день.

Но уже на следующей неделе в СТО, по прогнозам экспертов, могут появиться очереди. Специалисты рекомендуют не рисковать на дорогах. А чтобы любые погодные капризы не стали сюрпризами, заехать в шиномонтаж стоит уже сейчас.

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