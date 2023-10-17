Минпросвещения РФ планирует поставить беспилотники в более чем 4,8 тысячи школ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38 0

Оснащение учебных заведений будет происходить в рамках проекта «Беспилотные авиационные системы».

Минпросвещения РФ планирует поставить беспилотники в более чем 4,8 тысячи школ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Минпросвещения РФ планирует в период с 2024 по 2030 год поставить в российские школы беспилотные авиационные системы (БАС) и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Проект документа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ожидается, что в ближайшие шесть лет БАС и БПЛА поступят в 4 872 российских школ и 370 колледжей.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее рассказывал, что в учебных заведениях среднего профессионального образования появятся программы подготовки операторов дронов с максимальной взлетной массой, не превышающей 30 килограммов. Также соответствующие темы включили в школьную программу начальной военной подготовки для учеников старших классов. Подростков в школьных стенах учат противодействовать вражеским летательным аппаратам, а также правильно использовать их.

Стратегия развития беспилотной авиации была разработана по поручению главы РФ Владимира Путина. В конце 2022 года он обратился к правительству РФ с инициативой. Реализация стратегии предусматривает запуск предприятий, занимающихся выпуском составляющих, а также полной сборкой аппаратов, их испытанием и подготовкой программного обеспечения. Стратегия развития была утверждена кабмином до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил о готовности России к запуску беспилотной авиации.

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