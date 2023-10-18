«Важно живое общение»: вредят ли гаджеты и интернет детской психике

Что делать родителям, если чадо не представляет свою жизнь без смартфона?

Сложно представить, что современный человек не будет пользоваться интернетом. По словам клинического психолога Марины Скрынниковой, многие дети выросли, не расставаясь со смартфоном и другими гаджетами.

Это может грозить не только физическими заболеваниями, вроде нарушения осанки, зрения, пищеварения, но и проблемами с психологическим здоровьем, о чем специалист эксклюзивно рассказала 5-tv.ru. Гаджеты могут повлиять на мировоззрение, систему ценностей, привычки, самооценку.

«Главное, на что стоит обратить внимание, так это увлечения вашего ребенка в интернете: что ему интересно, что он смотрит, во что играет. И я не про родительский контроль говорю. Я говорю про обычное живое общение со своим ребенком. Попробуйте показать другую сторону его увлечений. Например, если ваш ребенок увлекается видеоиграми, заинтересуйте его тем, что эти видеоигры можно еще и создавать, программировать. Если ваш ребенок смотрит какого-нибудь блогера, также покажите другую сторону того, что он видит, а именно создание и ведение блога. Также очень важно, когда родитель не использует директивное общение, некую указательную, повелительную форму общения», — уверена Скрынникова.

Она добавила, что дети могут по-разному отреагировать на подобное поведение со стороны родителей. Одни могут безоговорочно подчиниться, что может быть опасно в социуме, а другие взбунтоваться, что грозит конфликтами.

Также долгое сидение в гаджетах и интернете может быть причиной нарушения социального контакта у ребенка. Кроме того, это может говорить об отсутствии у него каких-либо других увлечений.

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