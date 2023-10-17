Умер российский ученый Николай Ющук

На 83-м году жизни умер российский ученый — академик РАН и президент Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Николай Ющук. Причиной смерти стала продолжительная тяжелая болезнь. Об этом сообщается на сайте университета.

«Ученый совет, ректорат университета с глубоким прискорбием сообщают, что 17 октября 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни на 83-м году ушел из жизни президент нашего университета Николай Дмитриевич Ющук», — сказано в сообщении.

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