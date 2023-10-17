Умер российский ученый Николай Ющук

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

При жизни он был президентом МГМСУ имени Евдокимова.

Умер российский ученый Николай Ющук

Фото: www.msmsu.ru / Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет имени А.И. Евдокимова

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На 83-м году жизни умер российский ученый — академик РАН и президент Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Николай Ющук. Причиной смерти стала продолжительная тяжелая болезнь. Об этом сообщается на сайте университета.

«Ученый совет, ректорат университета с глубоким прискорбием сообщают, что 17 октября 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни на 83-м году ушел из жизни президент нашего университета Николай Дмитриевич Ющук», — сказано в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер актер из «Д’Артаньяна» и «Белого солнца пустыни».

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