Умер актер из «Д’Артаньяна» и «Белого солнца пустыни»

Мужчины не стало несколько месяцев назад, однако подтвердилось это только сейчас.

Советский кинокаскадер и актер Николай Ващилин ушел из жизни на 77-м году. Информация об этом появилась на сайте «Кино-Театр. Ру».

Уточняется, что мужчины не стало еще летом, однако информация о его кончине просочилась в Сеть лишь сейчас. Точная дата и причина смерти не называются. Иных подробностей также нет.

Ващилин снимался в кино и ставил трюки для любимых фильмов российского и советского зрителя. Среди них «Белое солнце пустыни», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и другие.

За плечами Ващилина долгий путь к карьере. После окончания Ленинградского института авиационного приборостроения он поступил в Ленинградский научно-исследовательский институт физической культуры. Там он получил статус кандидата педагогических наук.

В 1974 году он стал преподавателем курса трюковой подготовки актерам в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, работал с сотрудниками «Ленфильма» и театральными артистами.

Сам Ващилин увлекался самбо. Он неоднократно выигрывал медали на соревнованиях по этому виду спорта.

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