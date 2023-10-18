Владимир Путин: Виктор Орбан умеет отстаивать свои интересы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 37 0

Однако взгляды политиков не всегда совпадают.

Владимир Путин: Виктор Орбан умеет отстаивать свои интересы

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не всегда сходится в единых мнениях с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Но они оба совместно ищут решения проблем, поддерживая диалог.

«У нас взгляды с ним далеко не всегда совпадают, более того, мы часто находимся на разных платформах совершенно», — заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Однако, президент России подчеркнул, что из западных политиков премьер-министр Венгрии является одним из малого количества, кто умеет отстаивать свои интересы вежливо и тактично.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин посоветовал Байдену начать уважать других.

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