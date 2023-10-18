Абсолютная сенсация дня: с кем пообщался Путин на форуме «Один пояс, один путь»

Ключевое событие сегодня — открытие международного форума «Один пояс, один путь». Российскую делегацию в Пекине возглавил Владимир Путин. Его приветствовал лично лидер КНР. Главы стран обменялись рукопожатиями и сделали совместное фото. Переговоры с Си Цзиньпином пройдут в среду, а с кем президент пообщался уже сегодня, расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Абсолютная сенсация дня — об этой встрече не сообщали заранее. Но вдруг рядом с российским появляется венгерский флаг и к Владимиру Путину здороваться идет Виктор Орбан.

В зале до появления президентов успела сложиться максимально благоприятная для переговоров обстановка. Министр иностранных дел Венгрии обнимался с главой «Газпрома». Да и остальные члены делегации явно рады были друг друга видеть. Где еще европейцам выражать эмоции, как не вдали от Евросоюза? Хотя есть и невеселые новости: товарооборот уменьшается.

«Есть основания подумать над тем, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы повлиять на этот процесс в позитивном плане. Конечно, очень важной является возможность с одной из стран Евросоюза, с Венгрией в данном случае, иметь возможность обменяться мнениями не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе», — заявил российский лидер.

«Я хочу поблагодарить вас за то, что „Росатом“ и далее остается нашим прекрасным партнером, хочу поблагодарить „Газпром“ за то, что он выполняет свои обязательства», — заявил Орбан.

Например, российские специалисты занимаются строительством венгерской АЭС, несмотря на все препятствия Евросоюза. И поставки российского газа регулярно доходят до венгерского потребителя.

Разговаривали президенты долго. Принимающая сторона явно старалась сделать площадку удобной для переговоров. К традиционным интерьерам с драконами добавили немного российско-китайской дружбы.

«Часть здания, где президент проводит серию переговоров, специально для этого украшена китайской стороной. Здесь хорошо видно: разноцветным песком написано „Золотой мост шелкового пути“. И, конечно, несколько русских матрешек слева, а справа — несколько китайских», — показал наш корреспондент.

Мимо русских девушек в платочках и китайских панд президент проходил каждый раз, когда шел встречать очередного гостя. Так прошли переговоры с президентом Вьетнама.

«Для того чтобы торговые связи развивались нужными темпами, работает смешанная правительственная комиссия, с нашей стороны ее возглавляет господин Чернышенко. С 2015 года действует соглашение о свободной торговле между ЕвразЭС и Вьетнамом, и думаю, что этот потенциал еще до конца не раскрыт», — отметил Путин.

После — с премьер-министром Королевства Таиланд встречались.

«Таиланд — старейший партнер России в Юго-Восточной Азии. В основе наших отношений всегда были взаимоуважение, дружба и учет общих интересов», — сказал президент РФ.

Все обратили внимание на яркие розовые носки Сеттху Тхависина. Возможно, человек из солнечного Таиланда и должен выглядеть позитивно. В премьерство он пришел из бизнеса. Производил бытовую химию, потом продавал недвижимость. В стране известен как политик, который хорошо умеет считать.

«Очень рад с вами встретиться. У нас мало времени, поэтому буду говорить о самом для нас важном — сельском хозяйстве», — сказал премьер Таиланда.

Трезвый расчет — это важное качество всех, кто прибыл на форум «Один пояс — один путь». Третий раз Китай обсуждает здесь свой большой инфраструктурный проект. Объединить морские и сухопутные пути, чтобы недорого и эффективно доставлять товары по Евразии и в Африку. А главное — чтобы преградить его никто не смог.

Россия и Китай вместе с объединениями, в которые они входят, давно ищут способ избежать западных блокировок. Министр финансов Антон Силуанов в эксклюзивном интервью рассказал нам: страны БРИКС думают над цифровыми аналогами своих валют, так безопаснее. И не нужен доллар с евро.

«Целый ряд валют для нас стали токсичными. Сейчас наиболее актуальным является создание расчетной единицы на базе цифровых финансовых активов. Все-таки это современные технологии, это цифровые активы, которые подлежат, по сути, контролю со стороны центральных банков наших стран. Никак не связаны с внешней инфраструктурой и абсолютно надежны», — отметил глава Минфина.