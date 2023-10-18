В Раде заявили об отставке Шмыгаля и новой должности жены Зеленского

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 284 0

Место премьер-министра Украины займет нелояльный по отношению к президенту человек. Кому это нужно?

В Раде заявили об отставке Шмыгаля и новой должности жены Зеленского

Фото: Thomas Imo / ТАСС

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На Украине продолжаются кадровые чистки и перестановки. На этот раз стало известно, что премьер-министра страны Дениса Шмыгаля отправят в отставку, а Елена Зеленская станет главой партии «Слуга народа». О планируемых перестановках в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Парламентарий записал видео, в котором рассказал, что Шмыгаль будет снят с должности по указанию Вашингтона. Его место займет посол Украины в США Оксана Маркарова, которая, как отметил Дубинский, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нелояльна и не подчиняется.

Комментируя назначение жены Зеленского на новую должность, он пояснил, что президенту нужен «лояльный человек». А других кандидатур у главы Незалежной сейчас нет.

«Ну, не (главнокомандующего ВСУ Валерия) Залужного же, который точно так же общается с американскими партнерами и лояльность которого лично Зеленскому у меня под вопросом», — прокомментировал он.

Депутат Рады Евгений Шевченко считает, что Штаты хотят видеть в должности понятного им человека. В своем Telegram-канале он отметил, что кандидата может быть два — это, действительно, Маркарова, а также замглавы правительства, министр инфраструктуры страны Александр Кубраков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму раскрыли причину отставки экс-министра обороны Украины Алексея Резникова.

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