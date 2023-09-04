Западные «хозяева» против: в Крыму раскрыли причину отставки Резникова

На ситуацию на фронте смена главы украинского военного ведомства никак не повлияет. Почему же Зеленский принял такое решение?

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в комментарии РИА Новости.

Он также прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского назначить вместо Резникова главу Фонда госимущества Рустема Умерова, который ранее был советником лидера «Меджлис крымско-татарского народа»* Мустафы Джемилева.

«Умерова я совершенно не знаю. Но точно знаю, в каком состоянии сейчас находится вся система обороны на территории бывшей Украины. В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого „контрнаступа“ не достигаются ими. Это ярко выражается в недовольстве западных хозяев всей командой Зеленского», — отметил Константинов.

Он считает, что подобные замены призваны спасти окружение Зеленского, пожертвовав второстепенными персонами. Причем на ситуацию на фронте это никак не повлияет, уверен глава крымского парламента.

Зеленский ранее объявил об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова. Вместо него глава киевского режима внес на рассмотрение в Верховную раду кандидатуру Рустема Умерова.

В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, Зеленский объяснил свое решение тем, что Министерство обороны «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

Сам Резников ранее говорил о готовности покинуть пост главы Минобороны, который он занимал с ноября 2021 года. До этого он был вице-премьером Украины (2020–2021) и представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны (2019–2020).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский анонсировал глобальную кадровую «чистку» этой осенью, пообещав избавиться от всех, кто ослабляет страну изнутри.

* — организация признана экстремистской и запрещена в РФ.