В центре Екатеринбурга снова загорелась ледовая арена
Многострадальную спортивную площадку тушат уже второй раз за год.
Фото, видео: МЧС РФ / 5-tv.ru
В Центре Екатеринбурга этим утром горела строящаяся ледовая арена. Причем пылает она не в первый раз.
Пожар здесь уже тушили в августе — тогда загорелся утеплитель.
Объект на двенадцать тысяч зрителей начали строить в 2019 году и планировали закончить в этом. Но сроки сдвинули на декабрь 2024-го. К этой минуте пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
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