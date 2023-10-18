В центре Екатеринбурга снова загорелась ледовая арена

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Многострадальную спортивную площадку тушат уже второй раз за год.

Фото, видео: МЧС РФ / 5-tv.ru

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В Центре Екатеринбурга этим утром горела строящаяся ледовая арена. Причем пылает она не в первый раз.

Пожар здесь уже тушили в августе — тогда загорелся утеплитель.

Объект на двенадцать тысяч зрителей начали строить в 2019 году и планировали закончить в этом. Но сроки сдвинули на декабрь 2024-го. К этой минуте пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

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