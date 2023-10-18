«Здрасьте, приехали»: Захарова ответила «рожденному в Израиле» Байдену

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 56 0

Захарова: рожденный в Израиле Байден не мог быть избран президентом США

«Здрасьте, приехали»: Захарова ответила «рожденному в Израиле» Байдену

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie

Читайте нас в: Дзен Новости

Российское «вмешательство в американские выборы» вышло на новый уровень, саркастично отметила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила президенту США Джо Байдену, который во время рабочего визита в Тель-Авив заявил, что был рожден в Израиле. В своем Telegram-канале она засомневалась в легитимности его президентства.

«Здрасьте, приехали. Только что Байден заявил, что он родился в Израиле. Значит, он не мог быть избран президентом США», — прокомментировала она.

Российский дипломат с сарказмом заметила, что, так называемое, вмешательство России в американские выборы становится все более «изощренным».

Сегодня, 18 октября, выступая перед израильтянами, американский лидер заявил, что Земля Обетованная была рождена, как безопасное место для евреев со всего мира, а сам он, якобы, родился в Израиле.

По официальной же информации 80-летний Байден родился в Пенсильвании. А корнями 46-й президент Штатов уходит в Англию, где был рожден его прадед с отцовской стороны Уильям Байден. Из британского графства Сассекс он уже эмигрировал в США.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова ответила на резолюцию ПАСЕ по срокам президентства Владимира Путина, призывающая признать его нелегитимным главой России после окончания его президентского срока в 2024 году.

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.37
0.02 102.91
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:22
В украинском городе Николаев слышны взрывы
23:06
Депутаты Государственной Думы предложили начать выплаты советских вкладов граждан
22:50
Не входит в алименты: за что еще должен платить бывший супруг
22:34
«Здрасьте, приехали»: Захарова ответила «рожденному в Израиле» Байдену
22:18
Люди несут цветы к посольству Палестины в Москве
22:02
«Заботливый папаша»: что привлекает женщин в отцах-одиночках

Сейчас читают

«Подвинул меня»: 72-летний Газманов откровенно высказался о SHAMAN
Что такое кето-диета? Какие диеты полезны, а какие — вредны
На очереди — женщины: на Украине иссяк мобилизационный ресурс
Осудить нельзя промолчать: Израиль поставил Азербайджан в деликатную ситуацию

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России