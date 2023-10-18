«Здрасьте, приехали»: Захарова ответила «рожденному в Израиле» Байдену

Российское «вмешательство в американские выборы» вышло на новый уровень, саркастично отметила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила президенту США Джо Байдену, который во время рабочего визита в Тель-Авив заявил, что был рожден в Израиле. В своем Telegram-канале она засомневалась в легитимности его президентства.

«Здрасьте, приехали. Только что Байден заявил, что он родился в Израиле. Значит, он не мог быть избран президентом США», — прокомментировала она.

Российский дипломат с сарказмом заметила, что, так называемое, вмешательство России в американские выборы становится все более «изощренным».

Сегодня, 18 октября, выступая перед израильтянами, американский лидер заявил, что Земля Обетованная была рождена, как безопасное место для евреев со всего мира, а сам он, якобы, родился в Израиле.

По официальной же информации 80-летний Байден родился в Пенсильвании. А корнями 46-й президент Штатов уходит в Англию, где был рожден его прадед с отцовской стороны Уильям Байден. Из британского графства Сассекс он уже эмигрировал в США.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова ответила на резолюцию ПАСЕ по срокам президентства Владимира Путина, призывающая признать его нелегитимным главой России после окончания его президентского срока в 2024 году.