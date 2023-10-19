СК России возбудил уголовное дело против создателя Масяни Олега Куваева

В отношении создателя мультфильма «Масяня» Олега Куваева возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно информационному агентству ТАСС.

«Подтверждаем факт возбуждения уголовного дела», — заявили изданию в Следственном комитете Санкт-Петербурга.

Дело возбуждено по 208-й статье УК РФ «Публичные призыва к деятельности, направленной против безопасности государства». В настоящий момент мультипликатор находится за пределами территории РФ.

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