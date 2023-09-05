Президент Эстонии призвал Каллас уволиться на фоне новых данных о связи с Россией

Скандал вокруг Каи Каллас набирает обороты — дело прокомментировал глава государства. Президент Эстонии порекомендовал премьер-министру страны подать в отставку.

По его мнению, это будет единственно верным решением для Каллас, и поможет сохранить подорванное доверие к власти. На заседании антикоррупционной комиссии заявили, что Каллас, возможно, получала прибыль от бизнеса, связанного с Россией.

Сама она пока мало что прояснила — например, откуда у нее были лишние 350 тысяч евро, которые она дала в качестве кредитных средств своему мужу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Каллас покидает компанию Stark Logistics на фоне скандала из-за ее сотрудничества с Россией. Арво Халлик уже начал продажу своих акций и объяснил это решение тем, что не может подвергать сомнению репутацию своей жены из-за собственной деятельности.