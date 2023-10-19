Посол РФ в Австралии: отношения Москвы и Канберры полностью разрушены

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Между странами существовали взаимовыгодные партнерские отношения в нескольких областях.

Посол РФ в Австралии: отношения Москвы и Канберры полностью разрушены

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Дипломатические отношения между Россией и Австралией полностью разрушены. Таким мнением поделился посол РФ в Канберре Алексей Павловский в беседе с агентством РИА Новости.

По словам дипломата, страна разделяет общую позицию коллективного Запада. Он также добавил, что правительству Австралии сложно придумать что-то новое в отношении санкций.

«Двусторонние отношения разрушены до основания, причем это сделано исключительно в контексте общей позиции коллективного Запада. Других причин не было и нет», — отметил посол.

В качестве примера он привел горнодобывающую промышленность. До введения санкций между странами существовали взаимовыгодные партнерские отношения. Однако под давлением иностранные предприниматели были вынуждены свернуть бизнес в РФ. Также Австралия запретила импорт российской нефти и нефтепродуктов.

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