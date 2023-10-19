Полезно и вкусно: ТОП-3 рецепта с использованием авокадо

Это довольно полезное растение, которое можно купить в большинстве российских супермаркетов.

Авокадо — довольно полезное растение, которое можно купить в большинстве российских супермаркетов. В этой статье редакция 5-tv.ru собрала три быстрых и простых рецепта.

Шоколадный мусс из авокадо

Фото: www.globallookpress.com / Graeme Hendry

Самый простой десерт в нашей подборке. Для приготовления потребуется миксер и три минуты свободного времени.

Ингредиенты:

Авокадо — одна штука;

Мед — полторы столовых ложки;

Какао — две столовых ложки;

Лимонный сок — две чайных ложки;

Соль — по вкусу;

Ванилин — по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления:

Сперва необходимо измельчить в блендере авокадо;

Затем добавить все оставшиеся ингредиенты и повторно измельчить;

Если получившаяся масса слишком жидкая, стоит добавить еще какао.

Бульон из креветок

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Блюдо для настоящих гурманов, которое может стать основой для различных супов. При желании можно добавить другие ингредиенты на свой вкус.

Ингредиенты:

Креветки — 500 граммов;

Вода — один литр;

Авокадо — половина штуки;

Зелень — две ветки;

Морская соль — половина чайной ложки.

Пошаговый рецепт приготовления:

Залить холодной водой креветки до полной разморозки;

Промыть и удалить кишечную вену;

Положить в кастрюлю, залить теплой водой и варить десять минут после кипения;

Посолить бульон и украсить его зеленью и дольками авокадо.

Бутерброд с авокадо и тунцом

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams

Отличный перекус для тех, кто устал от колбасы и сыра.

Ингредиенты:

Хлеб — четыре куска;

Тунец — одна банка консервов;

Авокадо — две штуки;

Специи и приправы — по вкусу;

Лук фиолетовый — пол-штуки.

Пошаговый рецепт приготовления:

Размять авокадо вилкой и выложить массу на хлеб;

Положить сверху куски тунца и нарезанный лук;

Посыпать бутерброд специями.

Рецепт: Как быстро и вкусно приготовить яйцо Бенедикт

Ранее 5-tv.ru сообщал, от каких пищевых традиций из СССР стоит отказаться.