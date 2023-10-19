Полезно и вкусно: ТОП-3 рецепта с использованием авокадо

Три простых и быстрых рецепта из авокадо
Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer
Это довольно полезное растение, которое можно купить в большинстве российских супермаркетов.
Авокадо — довольно полезное растение, которое можно купить в большинстве российских супермаркетов. В этой статье редакция 5-tv.ru собрала три быстрых и простых рецепта.
Шоколадный мусс из авокадо
Самый простой десерт в нашей подборке. Для приготовления потребуется миксер и три минуты свободного времени.
Ингредиенты:
- Авокадо — одна штука;
- Мед — полторы столовых ложки;
- Какао — две столовых ложки;
- Лимонный сок — две чайных ложки;
- Соль — по вкусу;
- Ванилин — по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления:
- Сперва необходимо измельчить в блендере авокадо;
- Затем добавить все оставшиеся ингредиенты и повторно измельчить;
- Если получившаяся масса слишком жидкая, стоит добавить еще какао.
Бульон из креветок
Блюдо для настоящих гурманов, которое может стать основой для различных супов. При желании можно добавить другие ингредиенты на свой вкус.
Ингредиенты:
- Креветки — 500 граммов;
- Вода — один литр;
- Авокадо — половина штуки;
- Зелень — две ветки;
- Морская соль — половина чайной ложки.
Пошаговый рецепт приготовления:
- Залить холодной водой креветки до полной разморозки;
- Промыть и удалить кишечную вену;
- Положить в кастрюлю, залить теплой водой и варить десять минут после кипения;
- Посолить бульон и украсить его зеленью и дольками авокадо.
Бутерброд с авокадо и тунцом
Отличный перекус для тех, кто устал от колбасы и сыра.
Ингредиенты:
- Хлеб — четыре куска;
- Тунец — одна банка консервов;
- Авокадо — две штуки;
- Специи и приправы — по вкусу;
- Лук фиолетовый — пол-штуки.
Пошаговый рецепт приготовления:
- Размять авокадо вилкой и выложить массу на хлеб;
- Положить сверху куски тунца и нарезанный лук;
- Посыпать бутерброд специями.
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