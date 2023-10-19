«Новый уровень»: Лавров рассказал об отношениях между Россией и КНДР

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 18 0

Лавров: РФ и КНДР вышли на новый уровень в отношениях

«Новый уровень»: Лавров рассказал об отношениях между Россией и КНДР

Фото: © РИА Новости / Татьяна Меель

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Министр иностранных дел прибыл с визитом в Пхеньян.

Отношения между Россией и Северной Кореей вышли на новый качественный уровень. Об этом на встрече в Пхеньяне глав двух министерств иностранных дел (МИД) сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«После проведения исторического саммита между президентом России Владимиром Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень», — заявил министр в беседе с журналистами.

Кроме того, он подчеркнул, что Российская Федерация никогда не забудет уровень вклада в отношения между государствами основателя Корейской Народной-Демократической Республики (КНДР) Ким Ир Сена, а также прошлого главы страны Ким Чен Ира.

Известно, что министр иностранных дел России прибыл с визитом в Пхеньян.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что отношения Москвы и Канберры полностью разрушены.

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