«Новый уровень»: Лавров рассказал об отношениях между Россией и КНДР

Министр иностранных дел прибыл с визитом в Пхеньян.

Отношения между Россией и Северной Кореей вышли на новый качественный уровень. Об этом на встрече в Пхеньяне глав двух министерств иностранных дел (МИД) сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«После проведения исторического саммита между президентом России Владимиром Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень», — заявил министр в беседе с журналистами.

Кроме того, он подчеркнул, что Российская Федерация никогда не забудет уровень вклада в отношения между государствами основателя Корейской Народной-Демократической Республики (КНДР) Ким Ир Сена, а также прошлого главы страны Ким Чен Ира.

Известно, что министр иностранных дел России прибыл с визитом в Пхеньян.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что отношения Москвы и Канберры полностью разрушены.