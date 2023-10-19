В России хотят переименовать «оскорбительные» названия населенных пунктов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 90 0

В ГД предложили переименовать оскорбительные названия населенных пунктов

В России хотят переименовать «оскорбительные» названия населенных пунктов

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

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Тысячи людей сталкиваются с оскорблениями только из-за места своего жительства, и ведь «Пуково» и «Мусорка» — самые безобидные из возможных названий.

В Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает запрет на использование оскорбительных названий населенных пунктов, принижающих достоинства и чувства их жителей. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на документ.

«Предлагается установить запрет на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных, уничижительных, принижающих достоинство жителей наименований», — написано в пояснительной записке.

Известно, что инициатором проекта стала партия «Новые люди». Положения документа предусматривают то, что муниципальные образования получат возможность менять названия географических объектов. Для этого будет предусмотрена упрощенная процедура и сокращение бюрократических моментов.

Авторы законопроекта привели конкретные примеры, подтверждающие, по их словам, необходимость принятия соответствующего закона. Указано, что жители таких населенных пунктов, как «Пуково», «Бухалово», «Лох», «Мусорка» и других сталкиваются с оскорблениями со стороны соседей из других городов и сел.

Отмечается, что партии недавно было направлено письмо из деревни под названием «Шалава», расположенной в Ярославской области. Ее жители неоднократно пытались изменить название, однако попытки оказались безуспешны.

Проблема заключается в переселении молодого населения из населенных пунктов с подобными названиями. По словам представителей партии, они стремятся сменить прописку, чтобы ни у них, ни у их детей в паспорте не красовалось обидное слово.

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