Судовой реактор для ледокола нового поколения «Чукотка» отправят на верфь

Из подмосковного Подольска в Петербург сегодня отправят судовой реактор для ледокола нового поколения «Чукотка».

Его собирают по заказу Росатома на Балтийском заводе для работы в западном районе Арктики - Баренцевом, Печорском и Карском морях.

Установку весом почти 150 тонн уже погрузили для отправки в Новый порт, а оттуда ее доставят на барже к верфи.

РИТМ-200 – самый современный и производительный энергоблок в мире. Он позволяет атомоходам нового поколения передвигаться быстрее и разбивать льды толщиной до трех метров.