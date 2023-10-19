Пасынок Стаса Намина признался в убийстве сына и тещи музыканта

Пасынок музыканта Стаса Намина, подозреваемый в убийстве сына и тещи артиста, признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Московской области.

По информации ведомства, мужчина сознался в содеянном на допросе. Он подтвердил, что совершил два убийства. Следователи и криминалисты продолжают работать с подозреваемым.

Изрезанные тела родственников Стаса Намина — сына и тещи — обнаружили сотрудники Следственного комитета РФ по Московской области на даче исполнителя в деревне Крюково. На месте убийства также нашли нож, молоток и «смывы вещества бурого цвета».

По некоторым данным, причиной кровавой расправы над родственниками Намина мог стать спор о продаже дома. Предварительно, подозреваемый в ходе конфликта сначала убил пенсионерку, а затем расправился с приехавшим на дачу сыном музыканта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родственники Стаса Намина стали не первыми жертвами его приемного сына.

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