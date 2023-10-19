Пасынок Стаса Намина признался в убийстве сына и тещи музыканта

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Рита Миронова
Рита Миронова 33 0

Родственник артиста был главным подозреваемым в жестокой расправе. Чем он объяснил свой чудовищный поступок?

Фото, видео: Instagram* / _roma_lena_; ГСУ СК России по Московской области; 5-tv.ru

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Тема:
Убийство сына и тещи Стаса Намина в Подмосковье

Пасынок музыканта Стаса Намина, подозреваемый в убийстве сына и тещи артиста, признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Московской области.

По информации ведомства, мужчина сознался в содеянном на допросе. Он подтвердил, что совершил два убийства. Следователи и криминалисты продолжают работать с подозреваемым.

Изрезанные тела родственников Стаса Намина — сына и тещи — обнаружили сотрудники Следственного комитета РФ по Московской области на даче исполнителя в деревне Крюково. На месте убийства также нашли нож, молоток и «смывы вещества бурого цвета».

По некоторым данным, причиной кровавой расправы над родственниками Намина мог стать спор о продаже дома. Предварительно, подозреваемый в ходе конфликта сначала убил пенсионерку, а затем расправился с приехавшим на дачу сыном музыканта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родственники Стаса Намина стали не первыми жертвами его приемного сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Убийство сына и тещи Стаса Намина в Подмосковье
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