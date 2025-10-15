Стаса Намина признали потерпевшим по делу об убийстве его сына

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Преступление произошло на фоне конфликта из-за продажи дома.

Что известно об убийстве сына Стаса Намина

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Убийство сына и тещи Стаса Намина в Подмосковье

Рок-музыканта Стаса Намина (настоящее имя артиста — Анастас Микоян) признали потерпевшем по делу об убийстве его сына. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Намин был вызван в суд в качестве свидетеля по делу его пасынка Романа Ткаченко, которого обвиняют в убийстве сводного брата (родного сына музыканта) и родной бабушки. Сам рокер был признан потерпевшим. Заседание проходило в закрытом режиме.

В ночь на 19 октября 2023 года в подмосковной деревне Крюково были найдены тела 85-летней тещи артиста Полины Ткаченко и его 30-летнего сына Артема Микояна.

По данным следствия, конфликт произошел между Романом и его бабушкой из-за продажи дома. Родственники не сумели договориться, и пасынок Намина убил женщину, нанеся ей множественные ножевые ранения. После чего позвонил брату и рассказал о случившемся. Микоян-младший приехал на место происшествия и тоже был убит аналогичным способом.

Роман Ткаченко был задержан. В содеянном он сознался. Сейчас подозреваемый находится в психиатрической клинике в Севастополе.

Ранее 5-tv.ru писал о новых подробностях убийства архитектора Александра Супоницкого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Убийство сына и тещи Стаса Намина в Подмосковье
4 февр
Пасынок Стаса Намина взял фамилию убитой им бабушки
22 окт
Результаты экспертиз: дело об убийстве сына и бывшей тещи Намина движется к своему завершению
15 дек
Суд продлил арест пасынку музыканта Стаса Намина, обвиняемому в убийстве родных
28 нояб
Арест обвиняемого в убийстве родных Стаса Намина признан законным
25 окт
Скользкая дорожка: как пасынок Стаса Намина пришел от смертельного ДТП к двойному убийству
21 окт
«Личное большое горе»: Стас Намин попросил людей не приходить на похороны сына
21 окт
Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына
20 окт
Подозреваемого в убийстве семьи Стаса Намина взяли под стражу: видео из зала суда
20 окт
«Произносил невнятные слова»: жуткие подробности убийства сына и тещи Стаса Намина
20 окт
«О, Рома приехал»: соседи рассказали об убитых родных Стаса Намина
+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.96
-0.89 92.68
-1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:57
Сгорели шестеро: суд вынес приговор водителю фуры из Башкирии после громкого ДТП
16:49
Трек «Исцелю» певицы Валерии номинировали на музыкальную премию «Грэмми»
16:47
Изменявший бывшей жене Хью Джекман помирился с ней спустя два года
16:44
«Настоящим певцам не нужна»: Пригожин об отказе артистов от фонограммы
16:36
Сергей Собянин рассказал о развитии санитарной авиации в столице
16:30
Песков: пауза в конфликте с Украиной невозможна из-за провокаций Киева

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости