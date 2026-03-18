Пасынок Стаса Намина заявил о раздвоении личности: «Боюсь, что перестану быть собой»

По его словам, альтер-эго по мени Зера и совершило все преступления.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Убийство сына и тещи Стаса Намина в Подмосковье

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко заявил на допросе, что не помнит деталей убийства его сводного брата и родной бабушки из-за раздвоения личности. Об этом сообщили 5-tv.ru в Московском областном суде.

«Боюсь, что сотрут мою личность, и я перестану быть собой», — так он объяснил отказ от лечения.

Ранее Ткаченко признал вину по данному делу. Также в ходе допроса подсудимый утверждал, что его вторую личность зовут Зера. Именно она и была в момент совершения преступлений.

Ткаченко сказал, что не помнит, как убил бабушку Прасковья Ткаченко. Пришел он в себя лишь когда увидел рану на ее голове и топор в руке. Когда приехал его брат Артем Микоян, между ними случился конфликт, который закончился поножовщиной.

Артем Микоян и Прасковья Ткаченко стали жертвами жестокой расправы в Подмосковье 19 октября 2023 года. На их телах были обнаружены множество ножевых ранений. В качестве подозреваемого задержали пасынка рок-музыканта — Романа. Он сам вызвал полицию.

По его собственным словам, он заколол своих родных из-за «давнего конфликта». Истринский суд поместил фигуранта под стражу, затем его перевели в психиатрическую клинику в Севастополе.

По данному делу была проведена судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и комплексная психолого-психиатрическая экспертизу. Самого рок-музыканта Стаса Намина признали потерпевшим в октябре 2025 года, при этом изначально он проходил по делу в качестве свидетеля.

