Пасынок Стаса Намина заявил о раздвоении личности: «Боюсь, что перестану быть собой»
По его словам, альтер-эго по мени Зера и совершило все преступления.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко заявил на допросе, что не помнит деталей убийства его сводного брата и родной бабушки из-за раздвоения личности. Об этом сообщили 5-tv.ru в Московском областном суде.
«Боюсь, что сотрут мою личность, и я перестану быть собой», — так он объяснил отказ от лечения.
Ранее Ткаченко признал вину по данному делу. Также в ходе допроса подсудимый утверждал, что его вторую личность зовут Зера. Именно она и была в момент совершения преступлений.
Ткаченко сказал, что не помнит, как убил бабушку Прасковья Ткаченко. Пришел он в себя лишь когда увидел рану на ее голове и топор в руке. Когда приехал его брат Артем Микоян, между ними случился конфликт, который закончился поножовщиной.
Артем Микоян и Прасковья Ткаченко стали жертвами жестокой расправы в Подмосковье 19 октября 2023 года. На их телах были обнаружены множество ножевых ранений. В качестве подозреваемого задержали пасынка рок-музыканта — Романа. Он сам вызвал полицию.
По его собственным словам, он заколол своих родных из-за «давнего конфликта». Истринский суд поместил фигуранта под стражу, затем его перевели в психиатрическую клинику в Севастополе.
По данному делу была проведена судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и комплексная психолого-психиатрическая экспертизу. Самого рок-музыканта Стаса Намина признали потерпевшим в октябре 2025 года, при этом изначально он проходил по делу в качестве свидетеля.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
64%
Нашли ошибку?