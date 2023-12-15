Суд продлил арест пасынку музыканта Стаса Намина, обвиняемому в убийстве родных
На какой срок решено увеличить меру пресечения?
Фото: Гердо Владимир / ТАСС
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Истринский городской суд Московской области продлил арест обвиняемого в убийстве сына и тещи основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина. Выдвинутый приговор в отношении Романа Микояна приводит пресс-служба суда.
«Суд продлил арест Микояну до 18 февраля 2024 года», — говорится в публикации.
Указывается, что заседание, на котором решался вопрос о продлении ареста, прошло в закрытом от слушателей и СМИ режиме.
Убийство сына и тещи Стаса Намина в Подмосковье
Напомним, страшное преступление произошло в ночь на 19 октября 2023 года: изрезанные тела 30-летнего сына Стаса Намина режиссера Артема Микояна и 85-летней тещи музыканта Полины Ткаченко были найдены на даче в подмосковной деревне Крюково. Пасынок музыканта Роман Микоян признал свою вину и рассказал о частичной потере памяти: якобы он почти не помнит, что произошло в злополучную ночь.
По некоторым данным, причиной убийства мог стать спор о продаже дома. По предварительной версии, пасынок Намина в ходе конфликта сначала убил пожилую женщину, потом позвонил Артему и сознался в содеянном, а, когда тот примчался на дачу, расправился и с ним. По информации 5-tv.ru, тела обнаружила мать обвиняемого Галина, которая также приехала в Крюково после звонка Артема.
Мужчина признал вину и 20 октября решением Истринского городского суда был отправлен под арест на два месяца.
На учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах обвиняемый не состоит, однако 20 лет назад лечился у психиатра. По делу также были назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические и психолого-психиатрические экспертизы.
Стоит отметить, что Стас Намин много лет не общался с пасынком и своей бывшей супругой, матерью Романа. Последний самостоятельно поменял фамилию и отчество, чтобы выдавать себя за сына Намина, которым по факту не являлся.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что арест обвиняемого в убийстве родных Стаса Намина признан законным.
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