Пасынок Стаса Намина взял фамилию убитой им бабушки
Роман совершил двойное убийство осеню 2023 года.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Пасынок рок-музыканта Стаса Намина (настоящее имя Анастас Микоян. — Прим. ред.) Роман Микоян лишился фамилии именитого родственника, о чем сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы суда.
Из источника следует, что Роман сменил знаменитую фамилию, находясь под арестом. ТАСС уточняет, что он взял фамилию убитой им бабушки — Ткаченко.
Сын Стаса Намина Артем Микоян и теща Полина Ткаченко были убиты в Подмосковье 19 октября 2023 года. На телах жертв было обнаружено множество колото-резаных ран. В качестве подозреваемого по делу был задержан пасынок музыканта Роман, который после совершения преступления сам вызвал полицию. У мужчины до этого уже был один тюремный срок.
В совершении жесткой расправы он признался на допросе. На родственников, по его словам, напал с ножом из-за «давнего конфликта».
Стас Намин говорил, что его приемный сын Роман «всегда был отморозком». Артист не общался с ним много лет и не считал близким человеком.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело об убийстве сына и бывшей тещи Намина движется к своему завершению.
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