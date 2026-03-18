Пасынок Стаса Намина признал вину по делу об убийстве бабушки и брата

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина признал вину по делу об убийстве бабушки и брата. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из Московского областного суда.

Артем Микоян и Прасковья Ткаченко стали жертвами жестокой расправы в Подмосковье 19 октября 2023 года. Их трупы обнаружили с множеством ножевых ранений. В качестве подозреваемого задержали пасынка рок-музыканта, Романа. Он сам вызвал полицию.

На допросе мужчина признался в содеянном. Отмечалось, что у него уже были тюремные сроки в прошлом. По его собственным словам, он заколол своих родных из-за «давнего конфликта». Истринский суд поместил фигуранта под стражу, затем его перевели в психиатрическую клинику в Севастополе.

По делу провели судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую и комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Самого рок-музыканта Стаса Намина признали потерпевшим в октябре 2025 года, при этом изначально он проходил по делу в качестве свидетеля.

