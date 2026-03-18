Пасынок Стаса Намина признал вину по делу об убийстве бабушки и брата

Сергей Добровинский
Тела сына и тещи рок-музыканта нашли в октябре 2023 года.

Убийство сына и тещи Стаса Намина в Подмосковье

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина признал вину по делу об убийстве бабушки и брата. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из Московского областного суда.

Артем Микоян и Прасковья Ткаченко стали жертвами жестокой расправы в Подмосковье 19 октября 2023 года. Их трупы обнаружили с множеством ножевых ранений. В качестве подозреваемого задержали пасынка рок-музыканта, Романа. Он сам вызвал полицию.

На допросе мужчина признался в содеянном. Отмечалось, что у него уже были тюремные сроки в прошлом. По его собственным словам, он заколол своих родных из-за «давнего конфликта». Истринский суд поместил фигуранта под стражу, затем его перевели в психиатрическую клинику в Севастополе.

По делу провели судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую и комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Самого рок-музыканта Стаса Намина признали потерпевшим в октябре 2025 года, при этом изначально он проходил по делу в качестве свидетеля.

15 окт
Стаса Намина признали потерпевшим по делу об убийстве его сына
4 февр
Пасынок Стаса Намина взял фамилию убитой им бабушки
22 окт
Результаты экспертиз: дело об убийстве сына и бывшей тещи Намина движется к своему завершению
15 дек
Суд продлил арест пасынку музыканта Стаса Намина, обвиняемому в убийстве родных
28 нояб
Арест обвиняемого в убийстве родных Стаса Намина признан законным
25 окт
Скользкая дорожка: как пасынок Стаса Намина пришел от смертельного ДТП к двойному убийству
21 окт
«Личное большое горе»: Стас Намин попросил людей не приходить на похороны сына
21 окт
Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына
20 окт
Подозреваемого в убийстве семьи Стаса Намина взяли под стражу: видео из зала суда
20 окт
«Произносил невнятные слова»: жуткие подробности убийства сына и тещи Стаса Намина
