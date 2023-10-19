«Вызывает улыбку»: глава деревни Шалава предложил не менять название

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 70 0

Глава Шалавы Водопьянов: у жителей деревни нет жалоб на ее название

«Вызывает улыбку»: глава деревни Шалава предложил не менять название

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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В населенном пункте сейчас проживает 81 человек, и с каждым годом число уменьшается. В чем истинная причина бегства?

Жители Шалавы не жаловались на название деревни и не предлагали ее переименовать. Об этом рассказал изданию «Газета.Ru» глава администрации Великосельского поселения Виталий Водопьянов.

Так он отреагировал на законопроект партии «Новые люди», который предлагает запретить использование оскорбительных названий населенных пунктов. В пояснительной записке авторы привели Шалаву в качеству примера, как и другие деревни, среди которых: Лох, Мусорка, Пуково и Бухалово.

Водопьянов призвал считаться с мнением жителей. По его словам, они недовольства не выражали. Более того, любое название имеет исторический подтекст, и это тоже важно. А в данном случае глава администрации сомневается, что деревня получила свое название в честь чьего-либо поведения.

«Иногда название вызывает улыбку у кого-то, кто впервые сталкивается, но не более. У нас разные деревни есть», — отметил он.

Водопьянов рассказал, что в Шалаве сейчас проживает 81 человек, но численность уменьшается с каждым годом. По его словам, переселение связано далеко не с названием или травлей из-за него, а с отсутствием инфраструктуры, дорог, медицинских пунктов и аптек.

«Я бы посоветовал любым депутатам любых фракций и объединений все-таки обращать внимание на качество жизни таких населенных пунктов, на их финансирование, потому что у нас в основном идут проблемы из-за ежегодного недофинансирования, а не от названий», — обратился он к парламентариям.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России хотят переименовать «оскорбительные» названия населенных пунктов. В Госдуму был внесен соответствующий законопроект. Его авторы сослались на якобы письмо жителей деревни Шалава, расположенного в Ярославской области. По их словам, они уже неоднократно пытались изменить название, однако попытки оказались безуспешны.

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