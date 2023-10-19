Закончилось брендирование 70-го павильона ВДНХ к выставке «Россия»

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Главной особенностью павильона стала его конструктивная схема.

Фото, видео: 5-tv.ru

На ВДНХ в Москве идут заключительные работы перед открытием выставки-форума «Россия». 17 октября было завершено брендирование 70-го павильона баннерами мероприятия, в тот же день проведено пробное включение вечерней подсветки.

Как отметили руководители выставки, благодаря выставке-форуму 70-й павильон обрел второе дыхание.

Павильон был построен для представления достижений СССР на Всемирной выставке «Экспо-67» в Монреале в 1967 году, само же здание было спроектировано архитектором Михаилом Посохиным, ответственным в том числе за архитектурный облик Кремлевского дворца и улицы Новый Арбат в Москве.

Главной особенностью павильона стала его конструктивная схема: массивная кровля опирается на две спаренные V-образные стальные опоры, а прозрачные фасады выполнены из стекла, что придает сооружению одновременно величественный, но легкий вид.

На «Экспо-67» советский павильон стал самым посещаемым: за полгода в нем побывали около 12 млн человек. После закрытия Всемирной выставки в октябре 1967 года было принято решение о разборке сооружения и его повторной сборке в Москве. Перевозили строение морским транспортом сначала в порты, а затем порядка 2,5 млн т конструкций ехали до ВДНХ по железной дороге.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ. В ходе мероприятия будут продемонстрированы важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Участниками выставки-форума станут все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, а также общественные организации.

В ходе выставки также запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. В рамках последней лидеры отраслей экономики и главы регионов России представят самые значимые достижения последних лет. Кроме того, в Дни регионов каждый российский субъект презентует свои достижения в различных сферах, продемонстрирует выступления творческих коллективов и гастрономические особенности регионов.

Указ об учреждении выставки был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 29 марта 2023 года.

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.37
0.02 102.91
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:53
Братья Запашные ответили на обвинения в жестоком обращении с животными
19:42
Российские Су-34 уничтожили укрепленные позиции ВСУ
19:31
«Пал смертью храбрых»: казак с позывным «Бабай» погиб на запорожском направлении
19:28
Закончилось брендирование 70-го павильона ВДНХ к выставке «Россия»
19:21
В WhatsApp* появилась возможность использовать два аккаунта одновременно
19:09
Эксклюзивные кадры: в Москве похоронили композитора Геннадия Гладкова

Сейчас читают

Алена Кравец после визита к онкологу лишилась шикарной груди
Внучка сызранки в автобусе спасала бившегося в припадке кондуктора пока другие зевали
Искусственный интеллект – новое ядерное оружие: о чем предупреждает Генри Киссинджер
Как сложилась жизнь актеров «Каламбура» спустя 27 лет

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России