В России упало производство алкоголя. Как выяснили «Известия», за восемь месяцев водки выпустили на 12% меньше, чем год назад, коньяка -почти на 17%, а пива — на шесть%.

Одна из причин — резкое увеличение акцизов. Бутылка водки в среднем подорожала на 15%. Покупатели стали экономить — отказываться от спиртного или искать аналоги подешевле.

Так, с игристого вина потребители переключились на сидр. Он единственный — вместе с медовухой — показал рост, плюс 1%.

Но есть и другие факторы. Меняются привычки. Все больше россиян выбирают здоровый образ жизни. Так что тренд долгосрочный.

По прогнозам, спад продолжится. При этом спрос на безалкогольное вино и пиво будет только расти.

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