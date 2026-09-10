В России упало производство алкоголя
Среди причин — переход к трезвому образу жизни и резкое увеличение акцизов.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru
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В России упало производство алкоголя. Как выяснили «Известия», за восемь месяцев водки выпустили на 12% меньше, чем год назад, коньяка -почти на 17%, а пива — на шесть%.
Одна из причин — резкое увеличение акцизов. Бутылка водки в среднем подорожала на 15%. Покупатели стали экономить — отказываться от спиртного или искать аналоги подешевле.
Так, с игристого вина потребители переключились на сидр. Он единственный — вместе с медовухой — показал рост, плюс 1%.
Но есть и другие факторы. Меняются привычки. Все больше россиян выбирают здоровый образ жизни. Так что тренд долгосрочный.
По прогнозам, спад продолжится. При этом спрос на безалкогольное вино и пиво будет только расти.
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